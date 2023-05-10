Van Bağımsız Milletvekili Adayı Nazif Çetin: 'Bu Kente Renk Katacağıma İnanıyorum'

İSHAK KARA

Van bağımsız milletvekili adayı Nazif Çetin, "Net söylüyorum. Bu kente renk katacağıma inanıyorum. Gümbür gümbür geliyorum. Rabbim nasip ederse bu seçimin ve bu sandıkların sürprizi ben olacağım. 2008 yılında kısa bir video çektim, 'Mizahtı gerçek oldu' haberleri yapıldı. Benim o gün de niyetim vardı aday olmaya, bunu da mizahla mesaj vermek istemiştim" dedi.

Van'dan 14 Mayıs seçimlerinde 4 kişi bağımsız milletvekili olarak başvuruda bulundu. 15 yıl önce çektiği siyasi mizah vidolarıyla tanınan Nazif Çetin, çektiği videoda, günümüz siyasetçilerinin halka yönelik vaatlerini eleştirmeyi amaçladığını söylüyor.

"BU KENTE GÜZEL DEĞERLER KATACAĞIZ"

Seçilmesi durumunda kente renk katacağını belirten Çetin, şunları söyledi:

"Ben Nazif Çetin, mimarım ve Vanlıyım. Bağımsız milletvekili adayıyım. Net söylüyorum bu kente renk katacağıma inanıyorum. Gümbür gümbür geliyorum, rabbim nasip ederse bu seçimin ve bu sandıkların sürprizi ben olacağım. 2008 yılında kısa bir video çektim 'mizahtı gerçek oldu' haberleri yapıldı. Benim o günde niyetim vardı aday olmaya, bunu da mizahla mesaj vermek istemiştim. Şimdi de nasıp olursa gerçekleştirmek istiyorum. Van-Erciş arası 3 dakika hızlı tren demiştik bu biraz iddialı oldu ama bu kente güzel değerler katacağız."