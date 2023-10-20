Validebağ Korusu İmar Planları İptal Edildi

İstanbul Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu'nu yapılaşmaya açmaya yönelik hazırlanan imar planları iptal edildi. İptal kararına yapılan başvuru da reddedildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu'nu yapılaşmaya açmaya yönelik, "Millet Bahçesi" yapılacağı gerekçesiyle hazırlanan imar planlarının iptal edilmesinin ardından, karara yönelik yapılan başvuru da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki 1. derece sit alanı olan Validebağ Korusu'nu yapılaşma açmaya yönelik çıkartılan imar planları iptal edilmişti. İptal edilen imar planlarına ilişkin karara karşı yapılan başvuru da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Reddi koru avukatı Onur Cingil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Cingil paylaşımına şu sözleri ekledi:

"Güne güzel bir haberle başlayalım. Validebağ Korusu'nu talana açacakken iptal ettirdiğimiz imar planlarına ilişkin karara yapılan başvuru İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Validebağ yine koru kaldı. Yaşamı katletme çabalarına artık son ver Üsküdar Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nda yapılmak istenen "Millet Bahçesi" projesi ve bu çerçevede hazırlanan imar planı değişikliğine karşı vatandaşlar 2 yıldır direniyordu. Bu kapsamda bölge sakinleri ve çevreciler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP'li Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dava açtı.

Daha önce açılan davalarda imar planlarının yürütmesi durduruldu. 30 Kasım'da İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde görülen iki farklı davanın sonuçlarına göre Millet Bahçesi projesi ve projenin imar planları iptal edildi.

Projeyi iptal eden mahkeme kararında, "Dava konusu işlemlerde hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi. İmar planlarının iptali için ise "Dava konusu planlarda, şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı" ifadeleri yer aldı.