Vali Yılmaz: " Osmaniye'de deprem konutlarında 2 blok değil 100 bloğun inşaatı devam etmektedir"

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Osmaniye'de kalıcı deprem konutlarının yapımının yavaş ilerlediği ve tamamlanan 2 blok dışında henüz hazırlık aşamasında olunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Osmaniye'de toplam 100 bloğun kaba inşaatı tamamlanmış olup 86 blokta ince imalat devam etmektedir" dedi.

Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, "6 Şubatta yaşadığımız Kahramanmaraş Merkezli depremlerde Osmaniye'miz de çok etkilendi. 1010 vatandaşımızı kaybettik, 173 binamız yıkıldı, 527 acil yıkılacak binamız, 9 bin ağır hasarlı binamız, 1054 orta hasarlı binamız oldu. Toplamda 30 bin binamız depremden hasar gördü. İlk andan itibaren Osmaniye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ciddi bir mücadele verdik, 50 Bin vatandaşımıza barınma ve beslenme imkanı sunduk. Çok hızlı bir şekilde konteyner kentler inşa ettik, şu anda hızlı bir şekilde kalıcı konutlarımız inşa edilmektedir. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, ilimizi ziyareti sırasında, konuşmasında; "Bundan sonraki süreçte, tabii burası çok büyük bir konteyner kent, kış yaklaşıyor, sorunlar kışla birlikte artabilir, kalıcı konutlar için bir an önce harekete geçmek gerekiyor. Osmaniye'de bu işin biraz yavaş ilerlediğini üzülerek takip ediyoruz. İki TOKİ bloğu dışında Osmaniye'de maalesef daha hazırlık aşamasında." şeklinde konuştu. Konuşmasını da Twitter'da paylaştı. Paylaşımın ardından bu bilginin doğru olmadığını, tamamen yanlış olduğunu CHP İl Başkanı Sayın Mehmet Döğüşçü'ye söyledim. Mehmet Döğüşçü Bey paylaşımın kaldırılacağını ve ilgileneceğini söyledi. Evet paylaşım kaldırıldı fakat kaldırıldıktan yaklaşık 1 saat sonra tekrar Twitter hesabından şu açıklamada bulundu; "Kalıcı konutlar için bir an önce harekete geçmek gerekiyor. Buradan Meclisin ne yapması gerekiyorsa, onu getirsinler. Milletvekillerimiz bu sorunların çözümü için iki elleriyle oy verirler." Aynı minvalde, kalıcı konutlar hususunda çalışılmadığı, harekete geçilmediği yönünde bilgiler verdi. Bu tamamen yanlış bilgileri verdiği için bu açıklamayı yapmaya mecbur kaldık" diye konuştu.

Yılmaz, sözlerinin devamında şöyle konuştu, "Osmaniye'de kalıcı konutların hızlı bir şekilde yapımı devam etmektedir. Şu anda sizlerle bu bilgileri kısaca paylaşacağım. Osmaniye merkezde 1820 adet, Düziçi İlçesinde 1209 adet, Hasanbeyli İlçesinde 504 adet, Toprakkale İlçesinde 152 adet, Sumbas İlçesinde 190 adet konutun ihalesi tamamlanmış olup toplamda 3875 adet kalıcı konutun TOKİ tarafından yapımına başlanılmıştır ve yapım süreci hızlı bir şekilde devam etmektedir. Osmaniye İlimizde 31.12.2023 tarihinde, Merkezde 260 konut, Toprakkale İlçesinde 152 konut, Düziçi İlçesinde 511 konut, Hasanbeyli İlçesinde 238 konut, Sumbas İlçesinde 190 konut olmak üzere toplam 1351 adet konutun teslimatı yapılacaktır. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel 2 blok diyor. Şu an Osmaniye İlimizde toplam 100 bloğun kaba inşaatı tamamlanmış olup 86 blokta ince imalat devam etmektedir. Merkez İlçesinde 34 blok kaba inşaatı tamamlanmış olup ince imalat devam etmektedir. Toprakkale İlçesinde 7 blokta kaba inşaatı tamamlanmış olup ince imalat devam etmektedir. Düziçi İlçesinde 38 blok kaba inşaatı tamamlanmış olup 26 blokta ince imalat devam etmektedir. Hasanbeyli İlçesinde 12 blok kaba inşaat tamamlanmış olup ince imalat devam etmektedir. Sumbas İlçesinde 9 adet kaba inşaat tamamlanmış 7 blokta ince imalat devam etmektedir. Osmaniye geneli kırsalda 1.204 köy evi ve 181 ahırın ihalesi yapılmış olup yapımına başlanılmıştır. Şubat ayından itibaren tamamlanan köy evlerinin hak sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır. Sonuç itibariyle 1351 konutun teslimi Aralık ayında yapılacak, 2 blok değil 100 blok. Sayın Cumhurbaşkanımız depremin olduğu andan itibaren şahsımı aradı, gerekli desteği verdi, Devlet Millet birleşti, tek yürek olduk bu mücadeleyi verdik. Osmaniye olarak bu mücadelede çok iyi organize olduk, buna sizler de şahitsiniz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için var gücümüzle çalışıyoruz, kalıcı konutlarımız hızla yükseliyor."