Vali Yardımcısı Dağ ve iki kaymakama yeni görev yeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile kaymakamlar kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, Amasya'nın bir vali yardımcısının ve 2 ilçesinin kaymakamının görev yerleri değişti.

Amasya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Hatay Vali Yardımcılığına atanırken, Tekirdağ Saray Kaymakamı Adem Ünal ise Amasya Vali Yardımcısı oldu.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökçecik, Erzurum Köprüköy kaymakamlığına, Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz Adıyaman Çelikhan kaymakamlığına atandı. - AMASYA