Vali Yakup Canbolat Aydın'a atandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın'a atanan Vali Yakup Canbolat göreve başladı.

Bursa Valisi iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın'a atanan Vali Yakup Canbolat, valilik önünde tören mangası tarafından karşılandı. Sonrasında yöresel kıyafetler giyen çocukların takdim ettiği çiçeği kabul eden Vali Canbolat, kendisini karşılamaya gelen protokol üyeleri ile tek tek selamlaştı.

Vali Canbolat karşılama töreni sonrası yaptığı açıklamada, " Aydın Valiliği görevime şu an itibari ile başlamış bulunmaktayım. Ülkemizin kadim şehri Aydın'da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri bakanımıza buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimize milletimize ve tarihimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışmak hepimizin en temel görevlerindendir. Biz de Aydın Valisi olarak çalıştığımız süre ne kadar olursa olsun bu gerçeğin bilincinde olacağız. Görevde bulunacağımız süre içerisinde Aydın'a en iyi şekilde hizmet etmeyi temel ilke olarak benimsedik. Bunun için öncelikle ilimizi en kısa sürede tanımaya onu bütün yönleriyle değerlendirmeye çalışacağız. Yönetim anlayışımız her zaman adil, şeffaf, hesap verebilir, verimli ve etkili bir yönetim şekli olacaktır. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız uyum ve hizmet birliği içinde hızlı vatandaşı her zaman önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerdir. Ecdat yadigarı Aydınımızı ekonomik, sosyal, kültürel, sportif, çevresel ve turistik bütün değerlerine sahip çıkmak, bu değerleri korumak ve sahip çıkmak için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışacağız. Devletimizin her zaman vatandaşımızın yanında olduğunu hissettirmek temel görevimizdir - AYDIN