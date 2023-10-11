Merkez Valisi Güngör Azim Tuna, Sinop Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. AK Parti'den aday olmaya talip olduğunu belirten Tuna, parti içindeki başarıları ve yerel yönetimlerdeki müktesebatı nedeniyle AK Parti'yi tercih ettiğini söyledi.

Vali Tuna Sinop için aday adaylığını açıkladı

SİNOP - Merkez Valisi Güngör Azim Tuna, Sinop Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

Yerel seçimler yaklaşırken, AK Parti için ilk aday adaylığı açıklaması geldi. Çanakkale, Eskişehir ve Şanlıurfa gibi illerde valilik yapmış olan Merkez Valisi Güngör Azim Tuna, düzenlediği basın toplantısı ile "Sinop Belediye Başkanlığına aday adayı" olduğunu açıkladı.

Sinop Öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Tuna, "Ülkeye topluma hizmet etmenin farklı yolları vardır, ama en başta geleni ve en önemlisi siyasettir. Medeniyet düşünürümüz Farabi, erdemli şehirlerin ancak erdemli siyasetçiler eliyle inşa edilebileceğini söyler. Günümüz Türkiyesinde belediye başkanlığı valilik kadar kıymetlidir ve erdemli siyasetçilerin elinde bir beldenin maddi ve manevi kalkınmasının garantisidir" dedi.

AK Parti'den aday olmaya talibiz

Sinop Belediye Başkanlığına AK Parti'den aday adayı olacağını açıklayan Tuna, neden AK Parti'den aday olmak istediğini şu şekilde sıraladı: "AK Parti, liderinin yerel yönetimlerde sağladığı başarı ile doğmuştur. Yerel yönetimlerde AK Parti müktesebatı ve uygulamalarının bir yaklaşımı ve bir çerçevesi vardır. Katılımcılık, şeffaflık ve şehrin belediye kurumunun müktesebatına saygı duymak, şehrin kaynaklarını zenginliğe dönüştürmek ve zenginliği tabana yaymak."