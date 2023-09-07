Vali Soytürk'e ziyaretler sürüyor

Valiler Kararnamesiyle Tekirdağ Valisi olarak göreve başlayan Recep Soytürk'e ziyaretler devam ediyor. Soytürk, Tekirdağ Baro Başkanı, Malkara Belediye Başkanı ve mahkeme başkanlarını kabul etti. Tekirdağ'ın gelişimi ve kalkınması için çalışacaklarını ifade eden Soytürk, destek olan herkese teşekkür etti.