Vali Sezer, tebrik çiçeği yerine depremzedelere bağış yapılmasını istedi

Edirne Valisi Yunus Sezer, kendisine tebrik amacıyla çiçek göndermek isteyenlerin depremzedeler için AFAD'a bağışta bulunmalarını istedi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, çiçek yerine bağış yapılmasının istendiği belirtildi.

Valiler Kararnamesi ile Edirne Valiliğine atanan eski AFAD Başkanı Yunus Sezer, kendisine tebrik amacıyla çiçek göndermek isteyenlerin depremzedeler için AFAD'a bağışta bulunmalarını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Sezer'in görevine başladığı anımsatıldı.

Tebrik çiçeği yerine bağışta bulunulması istenen paylaşımda, "Bu vesileyle kutlama için çiçek gönderilmemesi, yerine depremlerde zarar gören vatandaşlarımız için AFAD'a bağışta bulunulmasını sizlerden istirham ediyoruz." ifadelerine yer verildi.