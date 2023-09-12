Vali Selçuk Aslan, İl Özel İdaresi çalışmalarını inceledi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Mergiç Mahallesi'nde İl Özel İdaresi çalışanlarıyla bir araya gelerek yapılan çalışmaları inceledi.

DÜZCE(İHA) –Vali Selçuk Aslan, şehrin en ücra köşesine kadar hizmet götüren gece gündüz demeden çalışan İl Özel İdaresi çalışmalarıyla şantiyede bir araya geldi.

Son Valiler Kararnamesiyle Düzce'ye atanan Vali Selçuk Aslan, kurumları tek tek gezmeye bilgi almaya devam ediyor. Aslan, bu sefer Mergiç Mahallesinde İl Özel idaresine ait alanda çalışanlarla bir araya geldi, araç park alanında incelemelerde bulundu.

Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, Vali Aslan'a yapılan çalışmalar, araçların durumları ile ilgili bilgiler verdi. - DÜZCE