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Vali Önder Bakan: "Kadınlarımız aile kurumunun mimarı"

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Amasya Valisi Önder Bakan, "Aile kurumunun mimarı, hayatımızın her alanında sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır" dedi.

Amasya Valisi Önder Bakan, "Aile kurumunun mimarı, hayatımızın her alanında sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında Türk kadınının bu toprakların vatan kılınması adına da emsalsiz mücadeleler verdiğini hatırlatan Vali Bakan, "Vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde kendileri de en ön safta yer almışlardır" diye konuştu.

Günümüzde ise kadınların bilimde, sanatta, sporda, çalışma hayatında ve sosyal yaşamda önemli roller üstlendiklerinin altını çizen Bakan, "Milli ve manevi değerlerimizi ön planda tutarak yetiştirdikleri yeni nesillerle milletimizin Türkiye yüzyılındaki ilerleyişine ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin fedakar anneleri ve eşlerinin olmak üzere tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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