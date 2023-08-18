Vali Öksüz ayağının tozuyla esnaf ve şehitlik ziyaretinde bulundu

Valiler Kararnamesi ile Burdur'a atanan Vali Türker Öksüz, göreve başlar başlamaz ilk iş olarak Muharip Gaziler Derneği, şehitlik ve esnafı ziyaret etti.

Valiler Kararnamesi ile Burdur'a atanan Vali Türker Öksüz, göreve başlar başlamaz ilk iş olarak Muharip Gaziler Derneği, şehitlik ve esnafı ziyaret etti.

Bugün görevine başlayan Vali Türker Öksüz, il yöneticileri ile yaptığı toplantının ardından ilk ziyaretini Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi'ne gerçekleştirdi. Vali Öksüz'ü burada Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Hasan Okyar karşıladı. Vali Öksüz, dernekte Burdurlu gazilerle tanışarak bir süre sohbet etti. Okyar, Vali Öksüz'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ardından Gazi Caddesi üzerindeki esnafları tek tek ziyaret eden Vali Öksüz, esnafların yeni görev yeri için tebriklerini kabul etti. Vali Öksüz, verilen ikramların da tadına bakarak, esnaflara hayırlı işler diledi. Esnaf ziyaretinin ardından beraberindekilerle birlikte Burdur Şehitliği'ne geçen Vali Öksüz, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak, şehit aileleriyle görüştü. Şehitlikte Burdur Müftü Yardımcısı Yüksel Güzel tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitlerin ruhuna dua edildi. - BURDUR