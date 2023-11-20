Vali Mustafa Yavuz, Karabük-Ankara kara yolunda incelemelerde bulundu

Vali Mustafa Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampasında incelemelerde bulundu. Yavuz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve karayolu ekiplerinin kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarını takip etti. Gerekli tedbirlerin alındığını belirten Yavuz, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Vali Mustafa Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampasında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Yavuz, kara yolu ekiplerinin kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarını yerinde takip etti.

Hava koşullarının etkisiyle ortaya çıkan olumsuz durumların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Yavuz, karayolu ekiplerine ve diğer ilgili birimlere teşekkür etti.

Vatandaşların güvenliği ve ulaşımın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildiren Yavuz, yola çıkan sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.