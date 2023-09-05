Vali Musa Işın, Kütahya İl Genel Meclisi Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Vali Musa Işın, Kütahya İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek Kütahya'ya birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceklerini belirtti. İl Özel İdaresi'nin halkın ihtiyaçlarını dikkate alarak önemli hizmetler gerçekleştireceğini vurguladı.

Kütahya İl Genel Meclisi üyeleri ile bir araya gelen Vali Musa Işın, Kütahya'ya birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceklerini söyledi.

Kütahya İl Özel İdaresinin birlik ve beraberlik içerisinde, halkın ihtiyaçlarını dikkate alarak önemli hizmetler gerçekleştirmeye devam edeceğini belirten Işın, "Halkımızın isteklerini göz önünde bulundurarak hareket etmeliyiz, ancak kamu yararını gözetmek de idarenin önemli bir görevidir. Yatırımlarımızı gerçekleştirirken öncelikleri ve ihtiyaçları dikkate almamız gerekmektedir. Şeffaflık ilkesine uygun şekilde hareket etmek ve halka doğru bilgi vermekle sorumluyuz. Kamu kaynaklarını israf etmeden kullanmak önceliğimizdir" dedi.

Kararların birlikte alınacağını ifade eden Vali Musa Işın, farklı düşüncelerin demokrasinin gereği olduğunu vurguladı ve tartışarak, konuşarak ortak noktaya varmanın önemine değindi.

"Kütahya'nın sorunları hepimizin sorunudur ve birlikte çözülmelidir. Bir problem Kütahya'da çözülürse, hepimiz mutlu oluruz" diyen Vali Işın, "İl Özel İdaresininin bütçesini ve kaynaklarını tamamen halkımızın yararına ve rasyonel bir şekilde kullanacağız. Hukuki hesap verebilirlik ve şeffaflık çerçevesinde bütçemizi kullanacağız. Denetimlerin de İl Özel İdaresi tarafından sağlıklı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Birlikte ilimizde güzel işler yapmayı ve memleketimize, hep birlikte en iyi şekilde hizmet etmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA