Vali Karadeniz Manisalılardan helallik istedi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sakarya Valisi olarak atanan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz bugün saat 14.30'da kente veda edecek. Manisa Valiliğinde düzenlenecek veda programı öncesi Vali Karadeniz bir mesaj yayımlayarak, "Manisa'dan güzel anı ve duygularla ayrılırken herkesten hakkını helal etmesini diliyorum" dedi.

Vali Yaşar Karadeniz'in veda mesajı şöyle: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile Sakarya Valiliğine atanmam sebebiyle yürütmekte olduğum Manisa Valiliği görevinden bugün itibariyle ayrılıyorum. Üç yılı aşkın süredir Manisa'da valilik yapmak, şahsım ve ailem için büyük bir onur ve mutluluk vesilesi olmuştur. Manisa'da ki görev sürem boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etmenin şerefini taşıyarak; adalet, tarafsızlık, sevgi, hoşgörü bilinci ve gayretiyle Manisa'ya Manisalılara hizmet etmeyi hedefledim. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızın huzurunu, güveni ve sağlığını ön plana alarak sevgi ve saygı çerçevesinde yürütme prensibi ile hareket ettim. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu benimsedim. Sadece Vali olarak ben değil ildeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında yapılan iş birlikleri ve uyumlu çalışmalarla Manisa'yı daha da kalkındırmak ve her konuda daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeye gayret gösterdik. Uygulanan yatırım ve projelerde çok değerli Manisa halkından da her zaman büyük destek gördüm. İçişleri Bakanlığı 16 Ağustos 2023 tarihinde tüm Valilerin atandıkları illerde göreve başlamalarını bildirmiştir. Gönlüm her ilçeyi ayrı ayrı ziyaret etmekten yana idi. Fakat dün Ankara'da Valiler Toplantısına katılmam ve kısa sürede yeni görev yerine gidecek olmam nedeniyle veda ziyaretlerini tamamlama imkanım olmadı. Umarım ileride başka vesilelerle ziyaret imkanım olur. Manisa'da görev yaptığım süre içerisinde çalışmalarımızda bizlerin yanında olan milletvekillerimize, vali yardımcıları ve kaymakamlarımıza, yerel yönetimlerimize, üniversitemize, tüm mesai arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarına, oda, borsa ve OSB'lere, muhtarlarımıza, siyasi parti il ve ilçe teşkilatlarına, yerel basın mensuplarımıza ve tüm Manisalı hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışan ve üreten şehir Manisa'dan güzel anı ve duygularla ayrılırken herkesten hakkını helal etmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allaha emanet olunuz." - MANİSA