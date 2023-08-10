Vali Karadeniz, Başkan Ergün ve Başkan Çerçi'yle vedalaştı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile birlikte Sakarya Valiliği'ne atanan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, veda ziyaretlerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile devam etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile birlikte Sakarya Valiliği'ne atanan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, veda ziyaretlerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 57 ile yeni vali atandı. Manisa Valiliği görevini yürüten Vali Yaşar Karadeniz de Sakarya Valiliği görevine atandı.

Başkan Ergün ile vedalaştı

Yapılan atama kararının ardından Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Funda Solak, Ergün Aksoy ve Metin Memiş, Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu da bulundu. Başkan Cengiz Ergün, Vali Karadeniz'e görev süresi boyunca Manisa'ya yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, yeni görevinde başarılar diledi.

Yeni görevinde başarılar diledi

Başkan Ergün ziyarette Vali Karadeniz'e yeni görev yerinde başarılar dileyerek, "Hakkınızda hayırlı uğurlu olsun. Ben öncelikle şahsım adına ve bütün Büyükşehir'de çalışanlar adına bütün Manisalı hemşehriler adına bir vekil olarak sizlere teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz 3 yıllık süre içinde istişarelerle hizmetleri hep yapmaya çalıştık. Güzel hatıralar paylaştık, duyguları, katkıları paylaştık. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Sakarya'da da bizler inşallah sizleri orada ziyaret etmeye geliriz. Sizleri de yolunuz düşerse Manisa'ya tekrar bekleriz. Hayırlı görevler diliyorum, hakkınızda hayırlı olsun" dedi.

Yapılan çalışmalar için teşekkürlerini iletti

Vali Yaşar Karadeniz ise ziyarette, "Mühim olan buraya gelecek arkadaş açısından hem benim açımdan görev yaptığımız yerler ve oranın halkı açısından da hayırlı olması. Bundan sonra bizim yolumuz orda gelecek arkadaşın burada, nöbet değişimi devam edecek. Ben de Manisa'dan ve sizlerden memnun olarak ayrılıyorum. Burada güzel, uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu. Üstelik de bu süreçten önce pandemi ve son olarak Türkiye'nin 11 ilini etkileyen deprem gibi olumsuzluklara rağmen, gayet güzel verimli işler yapıldı bundan dolayı da teşekkür ediyorum sizlere ve ekibinize" diye konuştu. Ziyaret sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yaşar Karadeniz'e hediye takdim etti.

Vali Karadeniz Başkan Çerçi ile vedalaştı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sakarya Valiliği görevine atanan Vali Yaşar Karadeniz, veda ziyaretleri çerçevesinde Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile bir araya geldi. Vali Karadeniz'e yeni görev yerinde başarılar dileyen Başkan Çerçi, görevi süresince Manisa'ya yaptığı katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti, yeni görev yerinde muvaffakiyetlerinin devamını diledi. 3 yılı aşkın bir zaman Manisa'da görev yaptığını kaydeden Vali Yaşar Karadeniz ise bu sürede tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını dile getirdi, Manisa'dan güzel hatıralarla ayrıldığını söyledi. Başkan Çerçi günün anısına Vali Karadeniz'e tablo hediye etti. - MANİSA