Vali Işın: Medeniyet dediğimiz şey sadece bir söylentiden ibarettir

Vali Işın: "Artık şunu görüyor ve biliyoruz ki 'medeniyet dediğimiz şey' aslında sadece bir söylentiden ibarettir"

KÜTAHYA - Kütahya Valisi Musa Işın, "Sadece kendi vatandaşlarına kıymet veren, kendi insanlarını 'saygın' olarak kabul eden, kendi insanlarının işkembelerini doldurmak için diğer geri kalan dünyayı ateşe ve sömürüye veren bir anlayıştan biz medeniyet olarak bahsedemeyiz" dedi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin 2023-2024 akademik yılı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Vali Işın, "Çok değerli bilim adamlarımızdan dahilerimizden izin alarak gençlerimize sadece bir tavsiyede bulunacağım. Değerli gençler, 'biz mirasyedi' olarak çok fazla ülkemize katkıda bulunamadık. Bizim daha iyi bir yere gelmemiz için siz bizi takip etmeyin, daha çok çalışın daha çok gayret gösterin. Bu ülkeye daha fazla katkıda bulunun. Biraz önce hem rektörümüz hem belediye başkanımız hem değerli iş insanımız Nafi Güral Bey Filistin meselesine değindiler. Acılarını ve ızdıraplarını dile getirdiler. Hakikaten acı ve ızdırap içerisindeyiz. Sadece dua etmekle yetiniyoruz, acı içerisindeyiz. Çünkü bir şey yapamıyoruz. Artık şunu görüyor ve biliyoruz ki 'medeniyet dediğimiz şey' aslında sadece bir söylentiden ibarettir. Sadece kendi vatandaşlarına kıymet veren kendi insanlarını saygın olarak kabul eden, kendi insanlarının işkembelerini doldurmak için diğer geri kalan dünyayı ateşe ve sömürüye veren bir anlayıştan biz medeniyet olarak bahsedemeyiz. Hepimiz Avrupa'yı ve Amerika'yı çok iyi biliyoruz. Gitmişizdir, eğitim görmüşüzdür, kalmışızdır. Kendi insanından başka hiçbir şeye değer vermez. Dünyadaki bütün sömürgelerin ve savaşların esas esbabımucibesi kendi vatandaşını tüketime dayalı olarak yaşatmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için diğer insanları ezmek ve sömürmek için büyük bir gayret içerisindeler. Eğer biz bugün güçlü olsaydık İslam alemi olarak yada Türk alemi olarak güçlü bir ekonomimiz olsaydı, güçlü bir ordumuz olsaydı elbette ki bugün ne Filistin ne Uygur Türkleri ne diğer yeryüzünde zulme uğrayan gerek Türk olsun gerek Müslüman olsun bu durumda olmazdık. Onun için 'biz mirasyedi olduk' diyorum, bunun tekerrür etmemesi için bizim daha fazla üretmemiz daha çok zenginleşmemiz daha çok sanayileşmemiz ve teknolojiye dayalı bir ordumuzun olması gerekmektedir. Yoksa biz daha çok acı çekeriz ve gözyaşı dökeriz. Yine dua etmekten başka imkanımız yoktur. Allah hem Filistin'deki kardeşlerimize hem Doğu Türkistan'daki zulüm altında yıllardır kalan ve dünyanın seyrettiği bu mazlum insanları Allah bu cehennemden kurtarsın" diye konuştu.