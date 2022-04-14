Vali Gürel muhtarlara yönelik verilen eğitim toplantısına katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Gürel muhtarlara yönelik verilen eğitim toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Vali Gürel muhtarlara yönelik verilen eğitim toplantısına katıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük merkez köy ve mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen eğitim toplantısına katıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük merkez köy ve mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen eğitim toplantısına katıldı.

Vali Fuat Gürel, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde olabilmeleri amacıyla; İl ve İlçe Yönetimi, Muhtarların Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Muhtarlar Bilgi Sistemi ve Muhtarlık Müessesesi ve Organları konularında düzenlenen eğitime katıldı.

Valilik Büyük Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılarak Karabük merkez ilçe köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Gürel, muhtarların istek, şikayet ve önerilerini de dinledi. - KARABÜK

Vali Gürel muhtarlara yönelik verilen eğitim toplantısına katıldı

Vali Gürel muhtarlara yönelik verilen eğitim toplantısına katıldı

Vali Gürel muhtarlara yönelik verilen eğitim toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Muhtarlık, Hisarcık, Karabük, Kamu, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title