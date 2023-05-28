Vali Gül, oyunu kullandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, eşi Gülden ve kızı Elif Gül ile birlikte Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oyunu, Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi'nde kullandı. Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Gül, seçimlerin tam bir demokrasi havasında geçtiğini ifade ederek, '14 Mayıs'ta olduğu gibi şu anda da herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor' dedi.