Vali Ergün'den Gaziler Günü Mesajı

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün; "19 Eylül Gaziler Günü" nedeniyle yayınladığı mesajında Gaziler Günü'nü kutladı ve gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür dileyerek şükranlarını sundu.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün; "19 Eylül Gaziler Günü" nedeniyle yayınladığı mesajında Gaziler Günü'nü kutladı ve gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür dileyerek şükranlarını sundu.

Vali Ergün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Türk milleti; tarihi boyunca vatanı ve bayrağını her şeyin üzerinde tutmuş, bu uğurda şartlar ne olursa olsun mücadele etmiştir. Elde edilen eşsiz zaferler tarihimize altın harflerle yazılmıştır.

Türk milleti hiçbir zaman esaret altına girmemiş, istiklal ve istikbal için kanının son damlasına kadar toprağını savunmuştur.

Türk milleti, söz konusu vatan olduğunda "Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz." düsturuyla gencinden yaşlısına yekvücut olmuş ve bu topraklarda destan yazmıştır.

Şehitlik ve gazilik, milletimiz nezdinde karşılığı asla verilemeyen en muteber mertebeler olarak yer almıştır.

Bugün; topraklarımızı müdafaa eden, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi haykıran şehit ve gazilerimiz sayesinde al bayrağımız gururla dalgalanmaktadır. Bu şanlı tarihe sahip olmak ve bu gazi milletin ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır.

Bugün ecdadımızdan aldığımız aynı ruhla ve aynı düsturla yolumuza devam ediyor, istiklal ve istikbalimize yönelen tüm tehditlere karşı koyuyoruz. Şehit ve gazilerimizden aldığımız inanç ve kararlılıkla vatanımıza sahip çıkıyoruz.

Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Müşir ve Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyorum. Bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor; hayattaki gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyor ve şükranlarımı sunuyorum." - UŞAK