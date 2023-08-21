Vali Enver Ünlü, Manisa'da görevine başladı

Cumhurbaşkanlığının son Valiler Kararnamesi'yle Manisa Valisi olarak atanan ve 19 Ağustos'ta Manisa'daki görevine başlayan Vali Enver Ünlü, mülki idare amirleri ve kurum müdürleri ile bir araya geldi. Aile kurumunun çok önemli olduğunu ve bilerek bu kuruma saldırıların yapıldığını vurgulayan Vali Ünlü, "Aile kurumu bizim için çok önemli, aile kurumuna şuurlu bir şekilde saldırılar var. Bu anlamda da herkesten, başta ailelerimizden destek bekliyoruz. Hep birlikte Türk aile yapısını sağlam zeminler üzerine oturtup aile yapısını koruyup kollayacağız" dedi.

Valilik önünde gerçekleşen karşılama programının ardından Vali Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri ile birlikte makamında bir araya geldi.

Basın mensuplarının da yer aldığı programda Vali Ünlü, açıklamalarda bulunarak, "Cumartesi günü saat 17.00'de resmi olarak Manisa Valiliği görevine başladım. Valilikte görevime başladıktan sonra burayı Türk yurdu yapan Saruhanoğulları Beyliği'nin kurucusu Saruhanbey'i ziyaret ettik. Daha sonra Saruhanlı ilçemizdeki şehidimiz Ege Süleyman kardeşimizin ailesini ziyaret ettik, onların gönüllerini aldık, başsağlığı dileklerimizi ilettik" dedi.

"Halkla hizmet Hakk'a hizmet anlayışıyla hep birlikte çalışacağız"

Manisa'nın önemli ve kadim bir şehir olduğunu kaydeden Vali Ünlü, "Tarımla sanayinin birlikte ve dengeli bir uyumu olan Manisa, Ege Bölgesi'nin güzide bir şehri. Rektörümüzle görüştüğümüzde 45 bin öğrencisinin olduğunu öğrendiğimde bu beni çok mutlu etti. Çok büyük ve köklü bir üniversite. Yine turizmde önemli potansiyeli olan bir şehir Manisa'mız. Değerli meslektaşlarımla, kurum amirlerimizle, OSB'lerimizle, odalarımızla, borsamızla, üniversitemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, basın mensuplarımızla beraber inşallah Manisa'mıza güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz sayın Valimiz Yaşar Karadeniz'den aldığımız bu nöbeti inşallah daha ileriye götürüp Manisa'mızı çok daha iyi yerlere taşımayı hedefliyoruz. Mesai mefhumu gözetmeden, halkla hizmet Hakk'a hizmet anlayışıyla hep birlikte çalışacağız. Manisalılardan destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Aile kurumu çok önemli"

Aile kurumunun çok önemli olduğunu ve bilerek bu kuruma saldırıların yapıldığını da vurgulayan Vali Ünlü, "Aile kurumu bizim için çok önemli, aile kurumuna şuurlu bir şekilde saldırılar var. Bu anlamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu konuda özel görevler düşüyor. İlgili vali yardımcımızla, kaymakamlarımızla beraber emniyet ve jandarmamızla özellikle aile kurumunu, gençlerimizi ve çocuklarımızı başta uyuşturucu olmak üzere her türlü kötü alışkanlıklardan ve şer odaklarının, kötü niyetli insanların ve şebekelerin planlı saldırılarından ve emellerinden kurtarmamız lazım. Bu en önemli konumuzdur. Çocuklarımızın sağlığı, geleceği bizim en büyük servetimiz, en büyük zenginliğimiz. Bu anlamda vatanına, milletine bağlı, manevi değerlerine bağlı moral değeri yüksek gençlik yetiştirmeliyiz ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ikinci Türkiye Yüzyılı'nda onlara emanet etmeyi en önemli görev kabul ediyoruz. Bu anlamda da herkesten, başta ailelerimizden destek bekliyoruz. Hep birlikte Türk aile yapısını sağlam zeminler üzerine oturtup aile yapısını koruyup kollayacağız" diye konuştu. - MANİSA