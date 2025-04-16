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Vali Davut Gül'den Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı

Vali Davut Gül'den Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı
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İstanbul Valisi Davut Gül, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve durumu yerinde takip ettiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e sosyal medya hesabı X'ten geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumu ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulundu. Olayı öğrendikten sonra İl Sağlık Müdürü ile birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettiğini belirten Vali Gül, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir.

Kendisine acil şifalar diliyorum." - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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