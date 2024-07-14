Denizli Valisi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile mesaj yayımladı. Vali Coşkun; "Tarih boyunca birçok kez istiklal ve istikbal mücadelesi veren aziz milletimiz, nice şanlı zaferler imza atmış, nice kahramanlık destanları yazmıştır. Bu uğurda büyük bedeller ödeyen milletimiz, hiçbir dönemde esaret altında yaşamamış kutsal bildiği vatan topraklarını canı pahasına her daim korumuştur" dedi.

Vali Coşkun mesajının devamında, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütünün alçak darbe girişimine karşı aziz milletimiz; kadını erkeği, yaşlısı genciyle canını ortaya koymuş; kendi iradesine ve özgürlüğüne yapılan hain saldırı karşısında dimdik bir duruş sergileyerek destansı bir dirilişe yeniden imza atmıştır. 15 Temmuz darbe girişimiyle devletimizin varlığı, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, milletimizin egemenliği hedef alınmış ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kahraman milletimizin kararlı duruşu ve onurlu direnişiyle, bu hain teşebbüs bertaraf edilmiştir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, istiklali ve istikbali uğruna canını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmemiştir nasıl ki 15 Temmuz gecesi birlik ve beraberliğimizi içeriden ve dışarıdan bozmaya kalkışanlara karşı sarsılmaz bir iradeyle bir araya geldiysek bundan sonraki süreçte de aynı bilinç ve iradeyle milli duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Milletimiz; vatan, millet ve kutsiyet uğrunda kararlı duruşunu her daim gösterecek ve bütün gücünü ülkemizin kalınması, milletimizin barışı ve huzuru için harcayacaktır" dedi.

15 Temmuz gecesi verilen büyük kahramanlığı tekrar hatırlatan Vali Çoşkun, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna, devletimizin bekasına kast eden tüm hain odaklara karşı devletimizin tüm kurumları, asil milletimizin dua ve desteğiyle verilen mücadeleden asla taviz vermeyecektir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği büyük kahramanlık destanı da asla unutulmayacaktır" dedi.

Mesajın devamında sözlerini noktalayan Vali Çoşkun, "Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği ve devletimizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkan aziz milletimizi ve Denizlili hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ