Vali Coşkun; "Cumhuriyetimizi ilelebet korumak hepimizin müşterek vazifesidir"

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Cumhuriyetimizi ilelebet korumak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir" dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Coşkun, mesajında; "Bugün, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla milletçe kutluyoruz. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923 tarihinde de 'Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük mirastır. Türk milletinin Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatma azmi ve sarsılmaz iradesi, tüm zorlukları aşmamızda bizlere rehber olacaktır. Bu ülkenin ortak geçmişi ve geleceğini paylaşan, tasada ve sevinçte bir olan fertleri olarak, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürüyerek medeniyet yarışında ön saflarda yer almak, Cumhuriyetimizi ve cennet vatanımızı bizlere miras bırakan atalarımıza ve gelecek nesillerimize karşı borcumuzdur. Milletimizin her ferdiyle, devletimizin bekası, insanımızın refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya ve evrensel insanlık değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye; mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin karşısında olmaya, her zamankinden daha fazla azimli ve kararlıyız. Birliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de, gelecekte de hep muhafaza edeceğiz. Birlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barışımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyetimizin temel değerlerini her türlü tartışmanın üzerinde tutmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Mesajında gençlere de seslenen Vali Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' dediği Cumhuriyetimizi ilelebet korumak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir. Unutulmamalıdır ki: Ülkemizi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliği halinde çalışmak; atalarımızın emaneti olan bu cennet vatanı, bizlere armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; başta Denizlili hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" - DENİZLİ