Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette hizmetleri daha ileri noktalara taşıma arzusunu dile getirdi. Vali Çiftçi, Oltu OSB müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu ile bir araya gelerek eksiklikleri tamamlama sözü verdi.

- Vali Çiftçi: Hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacağız

ERZURUM - Göreve başladığı günden bu yana yoğun bir programı takip eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretlerinin ilkini Oltu'ya gerçekleştirdi.

Oltu OSB müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi, "Devraldığımız hizmeti kaldığımız yerden; hizmet bayrağını bizde elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar daha ileri noktalara taşıma arzusundayız" dedi. " Oltu'ya gelmişken Yücel Yavuz Valimizi de rahmetle anmak istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Vali Çiftçi, "2002-2003 Tekman Kaymakamlığı yaptığım dönemde burada görev yapıyordu. Kendisini o günlerden tanıyorum, geçtiğimiz günlerde Hakk'ın Rahmetine kavuştu. Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

"Eksikleri yerinde görüp tamamlayacağız"

Vali Mustafa Çiftçi, toplantının ardından 2. OSB'nin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Altyapı ile ilgili eksikliklerin ilk fırsatta tamamlanacağını söyleyen Vali Çiftçi, "Bugün ilk ziyaretimizi Oltu ilçesine yaptık. Normalde bu ziyareti göreve başladığım ilk günde planlamıştım. Yalnız göreve başladığım ilk günden yoğun geçen bir program oldu. Milli Eğitim, Turizm ve Dışişleri Bakanlarımızın şehrimize ziyaretleri gerçekleşince imkanımız olmadı. Ardından tabii kaymakamlarımızın da görev yerleri değişmesi, tayine tabii olunca ziyaretimiz bugüne kaldı. Bugün tabii ilk ziyareti Oltu'ya yapmamızın sebebi, Oltu OSB'nin müteşebbis heyeti ve yönetim kuruluna başkanlık ediyor olmamızdır. Müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğümüzden dolayı burada Okay Bey'den devraldığımız hizmeti kaldığımız yerden; hizmet bayrağını bizde elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar daha ileri noktalara taşıma arzusundayız. Bugün inşallah yönetim kurulu toplantısını gerçekleştireceğiz. Altyapı ile ilgili yapmamız gereken işler var, heyeti oluştururken de özellikle Organize Sanayi Bölgemizle ilgili yapılacak olan hizmetler içinde sorumlu bölge müdürlerimizi de buraya davet ettim. Gerekli incelemeleri tekrar yapacağız, elimizden geldiği kadar eksikleri tamamlamaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Vali Çiftçi'nin toplantı ve 2. OSB'de incelemelerine Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve bölge-il müdürleri de eşlik etti. Yurtlarla ilgili de bilgi veren Vali Çiftçi, Kredi Yurtlar Kurumuna kapasitenin üzerine bir başvuru olduğunu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte yurt meselesinin çözüme kavuşturulduğunu sözlerine ekledi.