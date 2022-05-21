Vali Balcı esnafı ziyaret edip uçkunun tadına baktı - Haberler

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Vali Balcı esnafı ziyaret edip uçkunun tadına baktı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Vali Balcı esnafı ziyaret edip uçkunun tadına baktı

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, kentte göreve başladığı ilk gün esnaf ziyareti gerçekleştirerek yörede 'yayla muzu' olarak bilinen uçkunun tadına baktı.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, kentte göreve başladığı ilk gün esnaf ziyareti gerçekleştirerek yörede 'yayla muzu' olarak bilinen uçkunun tadına baktı.

Valilik binası içerisindeki kurumları ziyaret ederek personelle sohbet edip tanışan Vali Dr. Ozan Balcı, daha sonra Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri üzerindeki esnafı ziyaret etti. Beraberindeki Vali Yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Yavuz Arslan ve Adem Balkanlıoğlu ile iş yerlerine giren Vali Dr. Ozan Balcı, esnafla hasbihal ederek bereketli kazançlar diledi.

Cadde üzerinde karşılaştığı seyyar satıcılar, vatandaşlar ve gençlerle sohbet eden Vali Dr. Ozan Balcı, ikram edilen Van'a özgü uçkun bitkisinin tadına baktı.

Vali Dr. Ozan Balcı'ya görevinin ilk gününde vatandaşlar ve esnaf sıcak ilgi gösterdi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet, Balcı, Esnaf, Van, Politika, Haberler

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