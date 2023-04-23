Vali Balcı'dan 23 Nisan mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Balcı mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bundan 103 yıl önce işgale karşı milli duruşun ve cesaretin bir adımı olarak ortaya çıkmıştır. "Egemenlik,kayıtsız şartsız milletindir" ifadesinin karşılığını bulduğu TBMM, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde dünyada eşi ve benzeri olmayan bir kurtuluş mücadelesi vermiş ve millet egemenliğinin hakim olduğu bu günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiş, bu anlamlı günü taçlandırmıştır. Aziz milletimiz, vatan, bayrak sevgisi ve bağımsızlığa olan aşkı ile başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuş, TBMM milli iradenin gerçekleşmesi yolunda tüm dünyaya emsal teşkil etmiştir. Ülkemizin huzuru ve refahı, devletimizin daha da gelişmesi ve kalkınması adına gelecek güzel günleri kucaklayacak olan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve en önemlisi özgür irade sahibi bireyler olarak hayatlarını idame ettirmeleri hepimizin en büyük arzusudur. Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden fedakar gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, dünyamızı anlamlandıran, yarınlarımızı emanet edeceğimiz tüm çocuklarımızın, dünya çocuklarının ve saygıdeğer Vanlı hemşerilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - VAN