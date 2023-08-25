Vali Aziz Yıldırım, Trabzon'da basın mensuplarıyla tanıştı

Valiler Kararnamesi ile Tekirdağ'dan Trabzon'a atanan Vali Aziz Yıldırım, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla tanıştı.

Yıldırım, DSİ'de düzenlenen programda, geçen hafta Doğu Karadeniz'in en büyük kentinde göreve başladığını söyledi.

Görev süresi boyunca Trabzonlularla birlikte olacağını belirten Yıldırım, "Basınımızın en kadar önemli olduğunu hep birlikte biliyoruz ve idrak ediyoruz. Basın, yaşadığımız şehir içerisinde toplumda neler var, neler yok bizlere bildiriyor. Bizler de onların bize verdiği haberler doğrultusunda gereken iş ve işlemleri yapıyoruz." dedi.

Yıldırım, basının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sizler bizim gözümüzsünüz, kulağımızsınız ve aynı zamanda bizlerin dilisiniz. Sizlerle birlikte konuşuyor, görüyoruz, duyuyoruz. Onun için sizlerin bize vereceğiniz haber, bizim için çok büyük önem taşıyor. Her yerde her zaman bulunabilme gayreti içerisindeyiz ama bazen sizlerin bize birtakım olayları haber vermesine de ihtiyacımız var. Onun içindir ki sizleri önemsiyoruz, iyi ki varsınız."

Vali Yıldırım, gazetecilerin şehrin gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Öte yandan Van Jandarma Komutanlığına atanan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen de programda gazetecilerle vedalaştı.