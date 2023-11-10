Vali Aygöl, Kızıldamlar köyünde akşam çayı verdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köy halkına verdiği akşam çayı sözünü tuttu.

Vali Şefik Aygöl, Kızıldamlar köyünü kestane kabağı üretiminde en başarılı köy olarak buldu. Çalışkan, birlik ve beraberlik anlayışı ile hareket eden köy halkına akşam çayı için söz veren Vali Aygöl, akşam üstü köy halkının kapısını çaldı. Akşam çayı ile başlayan sohbetleri geceyi buldu. Vali Aygöl, köyde üretim yapanlar kadınlarla milli araç TOGG ile tur attılar. Köy halkı, Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl'e akşam çayına katıldıkları ve teklifi geri çevirmedikleri için teşekkür etti. Vali Aygöl, "Ailecek çok güzel ve keyifli bir akşam yaşadık" ifadesini kullandı. - BİLECİK