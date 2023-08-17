Vali Aydoğdu, çiçek yerine bağış yapılmasını istedi

Aksaray'dan Erzincan'a atanan Vali Hamza Aydoğdu, kendisine çiçek göndermek isteyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağış yapmasını istedi. Vali Aydoğdu'nun tebrik ve kutlama amaçlı çiçek gönderilmemesini talep ettiği belirtildi.

Valililer Kararnamesiyle Aksaray'dan Erzincan'a atanan Vali Hamza Aydoğdu, kendisine çiçek göndermek isteyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağış yapmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Vali Aydoğdu'nun 18 Ağustos Cuma günü göreve başlayacağı belirtildi.

Vali Aydoğdu'nun tebrik ve kutlama amaçlı çiçek gönderilmemesini talep ettiği kaydedilen açıklamada, "Bunun yerine Erzincan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vakıflar Bankası Erzincan Şubesi'nde bulunan hesaba bağış yapılmasını rica etmektedir." ifadesi kullanıldı.