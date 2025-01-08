Üye Girişi
Haberler
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Valiler Toplantısı'na Katıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Valiler Toplantısı'na Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 81 ilin valilerinin katıldığı Valiler Toplantısı'na katıldı. Toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi. İçerisinde birçok bakanın yer aldığı oturumlarda, valilere hitap edildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Valiler Buluşması programı yapıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu 81 ilin valilerinin katılımıyla gerçekleşen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 gün sürecek olan "Valiler Toplantısı"na katıldı.

Toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın teşrifleriyle başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve Vali Hamza Aydoğdu'nun da katıldığı Valiler Toplantısı'nın birinci gün ilk oturumunda; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'nın moderatörlüğünde; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 81 ilin valilerine hitap ettiler.

Valiler Toplantısı'nın birinci gün ikinci oturumunda; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'nın moderatörlüğünde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 81 ilin valilerine hitap ettiler.

Valiler Toplantısı'nın birinci gün üçüncü oturumunda ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'nın moderatörlüğünde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 81 ilin valilerine hitap ettiler.

Ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Valiler Buluşması programı düzenlendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Soyunma odasında sarf ettiği cümle takımı şampiyon yapar
img

Tibet'te meydana gelen depremde bilanço ağırlaşıyor
img

Almeda ve Batuhan arasında neler oluyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi

Kerimcan'ın ifadesi ortaya çıktı! Bir sahneden kazancı dudak uçuklattı
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
İstanbul'u terk eden Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşamı: 4 çeşit yemek 200 lira

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı
Bakan Fidan'dan Suriye için net mesaj: Savaştan kaçmayız

Bakan Fidan canlı yayında sinyali verdi: Savaştan kaçmayız

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.