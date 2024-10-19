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Vali Ali Çelik'ten köylere çıkarma

Vali Ali Çelik'ten köylere çıkarma
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Hakkari Valisi Ali Çelik, köy ve mezra halkıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, köy ve mezra halkıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, ilçe, belde, köy ve mezra ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Ziyaretleri çerçevesinde Durankaya Beldesi, Elmacık, Geçitli, Kamışlı, Işık, Cevizdibi, Akkuş köyleri ile Çetintaş Mezrası halkıyla bir araya gelen Vali Çelik, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Köylerdeki yol ve sulama kanallarıyla ilgili yaşanan sorun ve çözüm yollarıyla ilgili istişarelerde bulunan Vali Çelik, ayrıca köylerde çocuk oyun parklarının yapılması yönünde talimatlarını iletti.

Geçitli köyünde yapılan 24 derslikli ilk ve ortaokul binası, öğretmen lojmanları ve Geçitli Köyü Spor Salonu projeleri ile birlikte Şehit Nedim Korkmaz Cami ve Taziye Evi inşaat alanlarında incelemelerde bulunan Vali Çelik, yetkililerden projelerin geldiği son aşamalar ve ihtiyaç duyulan konular hakkında bilgiler aldı. Cami ve okul inşaat projelerinin bir an önce tamamlanması için ilgili birimlere talimatlarını veren Çelik, imkanlar ölçüsünde gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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