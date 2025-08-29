Vali Aksoy'dan 30 Ağustos mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin özgürlük ve bağımsızlığına verdiği önemin abidesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yılını büyük bir gururla kutluyoruz. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazandığımız şanlı zafer, tarihimize altın harflerle yazılan ve milletimizin kaderini değiştiren önemli bir dönüm noktası olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan istiklal mücadelesi mazlum coğrafyalara da umut olmuştur. Ecdadımızın tarihe yön veren bu şanlı zaferi Türkiye Yüzyılı için ilham kaynağıdır. Vatanımızın güvenliği, milletimizin esenliği için emek veren kahraman ordumuz, ülkemizin, bölgemizin, dünyanın barışı, huzuru ve istikrarı için gece gündüz çalışmaktadır. Gurur ve heyecan içinde kutladığımız 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünde Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin komutanı Atatürk'ü, vatan için can veren şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zaferi Bayramı'nı, Silahlı Kuvvetlerimizin Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyor, tüm Eskişehirlilere selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR