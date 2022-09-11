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Vali Akbıyık, köy ziyaretlerinde vatandaşları dinledi

Politika Haberleri

Vali Akbıyık, köy ziyaretlerinde vatandaşları dinledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, köy ve mezraları ziyaret ederek halkın sorun ve taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, köy ve mezraları ziyaret ederek halkın sorun ve taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor.

Hakkari'de en uzun görev yapan valilerin başında gelen Vali İdris Akbıyık, merkez başta olmak üzere üs bölgeleri, ilçeler, beldeler, köyler ve mezraları ziyaret etmeye devam ediyor. Şehit aileleri başta olmak üzere birçok ailenin evine konuk olan Vali Akbıyık, bu defa da Hakkari merkez Geçitli köyüne çıkarma yaptı.

Vali Akbıyık, protokol üyeleri ile birlikte vefat eden Işık Köyü Muhtarı Reşit Kut'un ailesi ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret eden Vali Akbıyık, jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi.

Mustafa Demir ve ailesini evinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Akbıyık, görme engelli Nisanur Demir isimli çocukla özel olarak ilgilenirken, yanına gelen çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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