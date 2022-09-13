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Vali Akbıyık: "Hakkari hizmetin en iyisine layık"

Politika Haberleri

Vali Akbıyık: 'Hakkari hizmetin en iyisine layık'

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, küçük sanayi sitesi ve Bağlar Mahallesi'nde yürütülen asfalt ve zemin çalışmalarını yerinde denetledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, küçük sanayi sitesi ve Bağlar Mahallesi'nde yürütülen asfalt ve zemin çalışmalarını yerinde denetledi.

Vali Akbıyık, kentin değişik mahallelerinde yapılan parke taşı ve asfalt çalışmalarını yerinde denetlemeye devam ediyor. Küçük sanayi sitesi ve Bağlar Mahallesi'nde yürütülen asfalt ve zemin çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Akbıyık'a Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Bağlar Mahallesi Muhtarı Cebrail Arslan ve belediyenin teknik elemanları eşlik etti.

Vali Akbıyık, çalışmaların yapıldığı yolu denetledikten sonra mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Zibek'ten bilgi alan Vali Akbıyık, ildeki hizmetlerin devam ettiğini belirtti. Akbıyık, "Halkımız hizmetin en iyisine layık. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Hakkari'mize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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