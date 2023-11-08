Valerie Pecresse, Incorrect dergisine karşı dava kazandı

Fransa'da Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) eski cumhurbaşkanı adayı ve Ile-de-France bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse, kendisini 'İslamcıların işbirlikçisi' olarak niteleyen Incorrect dergisine açtığı karalama davasını kazandı.

Fransa'da Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) eski cumhurbaşkanı adayı ve Ile-de-France bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse, kendisini "İslamcıların işbirlikçisi" olarak niteleyen Incorret dergisine açtığı karalama davasını kazandı.

Le Figaro'nun haberine göre, Paris'i de kapsayan Ile-de-France bölgesinin Başkanı Pecresse'in Incorrect dergisine açtığı davada mahkeme, derginin 1500'ü manevi tazminat olmak üzere 3 bin 500 avro ceza ödemesine hükmetti.

Pecresse, X hesabından yaptığı paylaşımda mahkemenin kararından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

2020 yılında Incorret dergisi "İslamcılık Şampiyonasına katılan seçilmişler" ismiyle hazırladığı listede Pecresse'e de yer vermiş, gerekçe olarak da Pecresse'in Seine-Saint-Denis bölgesinde yapılan bir iftar yemeğine katılmasını göstermişti.