Vakıflar Kanunu'nda Değişiklik: Kira Süresi 5 Yıla Çıkartıldı

TEKLİFİN 1'NCİ BÖLÜMÜNDE YER ALAN MADDELER KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 1'nci bölümünde yer alan maddeler kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, 'Vakıflar Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların azami kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait olan şirketlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyduğu taşınmazlar, Genel Müdürlük tarafından rayiç bedelinden düşük olmamak koşuluyla bu şirketlere doğrudan kiraya verilebilecek. Yatırım karşılığı uzun süreli kira sözleşmeleri hariç yıllık kira bedeli Vakıflar Meclisi tarafından her yıl belirlenecek bedelin altında kalan taşınmazların sözleşmeleri, noter tasdiki olmaksızın imza altına alınabilecek. Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait işgalli taşınmazlar için tespit ve takdir edilecek kullanım bedeline, Devlet İhale Kanunu'nda yer alan ecrimisile ilişkin indirimler uygulanmayacak. Zirai faaliyet kapsamında kiralanan vakıf taşınmazı, kiracılarının verilen sürede borcun tamamını ödememesi durumunda ise kiracının sözleşmesi feshedilmiş sayılacak ancak tahliye süreci ürünün kaldırılmasından sonra gerçekleştirilecek. Sözleşmenin feshi ile tahliye süreci arasında geçen süre için ecrimisil tahakkuk ettirilecek.

GENEL KURUL KAPANDI

Teklifin 1'nci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardından 2'nci bölümün tümü üzerine görüşmelere geçildi. Siyasi parti temsilcilerinin 2'nci bölüm üzerine yaptığı değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi 11 Kasım Salı günü toplanmak üzere kapattı.