Vahap Seçer: Kurultaylarımız güçlenme kurultayları olmalı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Kongresinde; "Büyük kurultayda genel başkanımızı seçeceğiz. Bizim gibi partilerde bu tartışmalar olur. Delegasyon gider oyunu kullanır. Bu kavga nedeni, ayrışma nedeni olmamalı. Geçmişten kendimize ders çıkarmalıyız. Aslında bu kurultaylar bizim güçlenme kurultaylarımız olmalı. Geçmişe bakarak aynı hataları yapmamamız lazım. Bundan sonra Mersin'e odaklanalım" dedi.

CHP Mersin İl Olağan Kongresi, bugün Mersin'de Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Kongre'de söz alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer şunları söyledi:

BİR TARAFTAN TARTIŞIRKEN GÖREVİMİZİ UNUTUP REHAVETE DÜŞMEMEK LAZIM"

"Bugün size, kentinizin belediye başkanı ama CHP'li bir belediye başkanı olarak seslenmek istiyorum. Bugün, 38'inci il kongremizi yapıyoruz. En son kongremizden bugüne gelene kadar iki sayın il başkanımız görev yaptı. Her ikisinin nezdinde bu süreçte partimize katkı veren yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu süreçte onlarla beraber çalışan, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum.

Mersin'de iyi bir sonuç alındı, mükemmel değil. Bizim görevimiz daha iyisini aramak. Ama Türkiye koşullarını değerlendirdiğiniz zaman şuradaki mottoda yazdığı gibi keşke sonuçlar da Mersin gibi olsaydı. Keşke ile değil de bunu çalışarak olması gerektiğini söyleyebiliriz. Gerçek budur; çalışmak, azmetmek, istikrarla bunu sürdürmek. Belediye başkanınız olarak şunu söylemek isterim, bir taraftan tartışırken görevimizi unutup rehavete düşmemek lazım. Altı ay sonra seçim var. Bu seçimde çok konuşan değil, çok çalışan kazanacak. Anamur'dan Tarsus'a kadar mezhep meşrep ayrımı yapmadan hizmet edenlerin seçimi olacak. İdeolojik bir tartışma olmayacak. Sayın Genel Başkanımızın temsilcisi olarak, Sayın grup başkanımızın da hatta en sade üyemizin de bizden beklentisi budur. Eğer umutlarımızın devam etmesini istiyorsak, eğer akabinde gelecek seçimlerde bu kez de CHP'li bir Cumhurbaşkanı adayı seçtirmek istiyorsak, CHP'yi iktidar yapmak istiyorsak bunun yolu buradan geçer. Konuşmak, konuşmak... Kavga etmek, tartışmak, enerji tüketmek değil. Enerjimizi halkımla tüketeceğiz. Onlara hizmet yoluyla tüketeceğiz. Bunu da yapıyoruz zaten.

"BİZE OY VERMEMEK İÇİN VERDİRMEMEK İÇİN KARA PROPAGANDA YAPANLARIN KÖYLERİNİN YOLLARINI YAPTIK"

Ben yerel seçimlerin siyasetteki değerini önemsiyorum. İktidar yerel seçimlerden geçiyor, Türk siyasi tarihte örnekleri vardır bunun. Bir daha keşif yapmaya gerek yok. 2019 martında halkımız bize yetki verdi. İttifak oldu, stratejik işbirlikleri oldu. Mersin'de Millet İttifakı yoktu. Halkların Demokratik Partisi aday çıkarmadı. Seçmenlerine teşekkür ediyorum. Yaptığımız hizmetlerde ayrım yapmadık. Bugüne kadar siyasi nedenlerle etnik nedenlerle mezhepsel nedenlerle gidilmemiş mahallelere gittik. Hatta bize terörist yakıştırması yapanların, bize oy vermemek için verdirmemek için kara propaganda yapanların köylerinin yollarını yaptık. Çiftçisine destek olduk. Hayvan verdik, makine verdik. Dedik ki; bizim partimiz CHP. Bizim önderimiz Gazi Mustafa Kemal, ulusal kurtuluş savaşını yürütürken sen Doğulusun, Batılısın ayrımı yapmadı. Hep beraber millet olarak emperyalistlere diz çöktürdük. Biz onun yolundan gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz.

"BİZİM GİBİ PARTİLERDE BU TARTIŞMALAR OLUR"

Türkiye'nin sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik yani eğitim, farkındalık, zenginlik, fakirlik bu sosyolojik gerçeğe bakarsanız insanlardan oy almamızın yolu onlara temas etmek. İşte onun için örgütler önemli. Örgütlerimizin aktif olduğu bir beldede, ilçede, bir ilde sonuçlar da değişir. Tıpkı Mersin'de olduğu gibi. Bundan sonraki süreçte bugün il kongremiz nihayetlenecek, yeni bir başkanımız olacak, yönetim kurulu üyelerimiz olacak. Diğer organlarını seçeceğiz ve yolumuza büyük kurultaya kadar devam edeceğiz. Büyük kurultayda genel başkanımızı seçeceğiz. Bizim gibi partilerde bu tartışmalar olur. Delegasyon gider oyunu kullanır. Bu kavga nedeni, ayrışma nedeni olmamalı. Geçmişten kendimize ders çıkarmalıyız. Aslında bu kurultaylar bizim güçlenme kurultaylarımız olmalı. Geçmişe bakarak aynı hataları yapmamamız lazım. Bundan sonra Mersin'e odaklanalım. Mersin seçimlerine odaklanalım. Genel merkez Türkiye seçimlerine odaklanacak. Partimizin tüm Türkiye'de, yerel yönetimlerde başarılı olması için çalışacak. Ama bizim, görev ve sorumluluk alanımız Mersin. Hep beraber, en sade üyemizden adaylara kadar... Büyükşehiri alacağız. Açık ara farkla alacağız. Adaletli olacağız."