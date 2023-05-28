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Uzunköprü'de oylar sandıkla buluşmaya başladı

Uzunköprü'de oylar sandıkla buluşmaya başladı

Politika Haberleri

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı üyelerini seçmek için oy kullanmaya başladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde oy verme işlemi başladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde seçmenler, sabah saat 08.00'de oy verme kabinlerinin kurulduğu noktalara giderek 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı üyelerini seçmek için 2 tur oylarını sandığa atmaya başladı. Erken saatte okullara gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturmaya başlarken, oy kullanma işlemi ise saat 17.00'ye kadar devam edecek. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uzunköprü Edirne Politika Haberler

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