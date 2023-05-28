Uzunköprü'de oylar sandıkla buluşmaya başladı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı üyelerini seçmek için oy kullanmaya başladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde oy verme işlemi başladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde seçmenler, sabah saat 08.00'de oy verme kabinlerinin kurulduğu noktalara giderek 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı üyelerini seçmek için 2 tur oylarını sandığa atmaya başladı. Erken saatte okullara gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturmaya başlarken, oy kullanma işlemi ise saat 17.00'ye kadar devam edecek. - EDİRNE