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AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi

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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'den tepki geldi. Üzüm, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in zulmederek, işgal ederek ve katlederek bir tarih oluşturmaya çalışanların bin yıllık şanlı tarihimizin gölgesinde dahi donacaklarını hatırlattı ve Filistin Devleti'nin yakın olduğunu belirtti.

Ak Parti Kayseri İl Başkan Fatih Üzüm; İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözler sarf etti. Bunun üzerine Türkiye'den de tepkiler ardı ardına gelirken AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Soykırımcı İsrail'in gafil Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz sözlerine karşı A'raf suresi 4. Ayetini hatırlatıyoruz; "Biz nice memleketleri helak ettik. Geceleyin uyurlarken veya gündüz vakti dinlenirlerken azabımız ansızın başlarına çöküverdi." Zulmederek, işgal ederek, katlederek bir tarih oluşturmaya çalışanlar, bin yıllık şanlı tarihimizin gölgesinde dahi donacaklarını unutmasınlar. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti yakındır Allah'ın izniyle. Sonuna kadar Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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