Uzmanlar, stratejik iletişimin önemine dikkat çekti

Uzmanlar, stratejik iletişim kavramının önemine dikkati çekerek, bu kavramın yumuşak güç politikasının parçası olduğunu söyledi. Dezenformasyonla mücadele, sosyal medya hesaplarında yanlış bilgi yayılmasının önlenmesi ve yapay zekanın dezenformasyon kampanyalarına neden olabileceği konuları da ele alındı.

Uzmanlar, "stratejik iletişim" kavramının önemine dikkati çekerek, bu kavramın "yumuşak güç politikasının" parçası olduğunu söyledi.

Trocadero Forum Enstitüsünün (TFI) Kurucusu Ellen Wasylina ve Carlos III Madrid Üniversitesinden Doç. Dr. Carlos Galan Cordero, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar, Güvenlik, Dayanışma" temasıyla İstanbul'da düzenlenen zirvede, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hukuk ve medya, internet hukuku ve iletişim üzerine ders verdiğini belirten Wasylina, "stratejik iletişim" kavramının önemine işaret ederek, "Sorun şu ki hukuk teknolojiye ayak uyduramıyor. Teknoloji, çok hızlı gelişiyor ve bu nedenle medya grupları çok hızlı gelişiyor. Medyanın ne yaptığı ya da sosyal medyanın ne hale geldiği konusunda gerçekten iyi bir kontrol yok ve bu durum gerçekten kontrolden çıkmış durumda." dedi.

Dezenformasyonla mücadele

Dezenformasyonla mücadele için kurumların bu kavrama karşı nasıl mücadele edeceğini bilen çalışanlara sahip olması gerektiğini vurgulayan Wasylina, "Örneğin Fransa'da bazen siyasi tartışmalarda doğruluk kontrolü yapan görevlilerimiz oluyor. Televizyonda ya da medyada gerçekten doğrunun söylenip söylenmediğini belirlemek için doğruluk kontrolü yapıldığını görmüyorum. Bir olayda 5 bin kurban olduğunu söylüyorlarsa, bu gerçekten doğru mu?" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesaplarında yanlış bilgi yayan kişilerin bu tarz platformlardan çıkarılmasının ve "ifade özgürlüğünün" yanlış bilgi vermeye izin vermemesinin önemine işaret eden Wasylina, "(Bu kişilerin) Bazı siyasi olaylara ya da toplumumuzdaki herhangi bir olaya zarar vermelerine ve bizi yanlış bilgilendirmelerine izin verilmemelidir." şeklinde konuştu.

Stratejik iletişim "propaganda" amacıyla kullanılıyor

Carlos III Madrid Üniversitesinden Doç. Dr. Cordero da stratejik iletişimin "propaganda" amacıyla kullanıldığını, dezenformasyonla mücadele için devletlerin daha fazla yasa çıkarabileceğini söyledi.

Dezenformasyonun başka ülkelere zarar vermesinin engellenmesinin önemine dikkati çeken Cordero, yapay zekanın gelecek yıllarda "dezenformasyon" kampanyalarına neden olabileceğini ve sosyal medyanın "yarar sağlayan kısmının" ayırt edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Stratcom Summit'23

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2023, stratejik iletişim alanında dünyanın önde gelen liderleri, uzmanları ve profesyonellerini "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar. Güvenlik. Dayanışma." temasıyla 24-25 Kasım 2023'da İstanbul'da yeniden bir araya getirdi.

Uluslararası alanda belirsizliklerin, insani ve çevresel krizlerin çoğaldığı, bölgesel istikrarsızlıkların arttığı dönemde Stratcom Summit'23'te, dezenformasyonla mücadeleden yeni teknolojiler ve yapay zekaya, krizler ve fırsatlar karşısında uluslararası dayanıklılığın inşasından, hakikat odaklı şeffaf ve açık iletişim anlayışına kadar pek çok konu ele alındı.