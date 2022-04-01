Uzmanlar: Güçlendirilmiş Çin-İit İlişkileri Barış ve Kalkınmayı Destekleyecek

İSLAMABAD, 1 Nisan (Xinhua) — Farklı ülkelerden uzmanlar Perşembe günü düzenlenen bir çevrimiçi seminerde, Çin ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri arasında güçlendirilmiş ilişkilerin bölgede ve ötesinde barış, uyum ve kalkınmayı destekleyeceğini söyledi.

Pakistan merkezli düşünce kuruluşu Asya Eko-Medeniyet Araştırma ve Kalkınma Enstitüsü tarafından düzenlenen seminerde Pakistan, Çin, Irak, Cezayir ve Almanya'dan katılımcılar hazır bulundu.

Konferansta bir konuşma yapan, Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nda bir kariyer diplomat olan Farrukh Iqbal Khan, Çin ve İslam ülkelerinin değişen dünya dinamiklerinde çok sayıda zorlukla mücadele edebilmek için Çin ve İslam ülkelerinin işbirliği inşa etmeleri gerektiğini söyledi.

Khan, "Çin hem politik hem de ekonomik olarak önemli bir küresel ve bölgesel oyuncu… Çin bu rolünde açıkça karşılıklı fayda sağlayacak ve karşılıklı saygıya dayalı ortaklık kurmak için neredeyse tüm bölgesel ve çok taraflı örgütlerle sıkı bağlar kuruyor" dedi.

Schiller Enstitüsü Güneybatı Asya Koordinatörü olarak Iraklı Hussein Askary, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantıları'na katılmasının Çin'in İslam dünyası ile dostluğunu ve işbirliğini yeni zirvelere taşımaya istekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağdan ikinci) Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile toplantı yapıyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Askary Çin'in, hem ikili hem de çok taraflı düzeyde ekonomik değeri bulunan çok sayıda inisiyatif başlatarak İslam Ülkelerinde kalkınmayı kolaylaştırmada önemli bir rol oynadığını ve böylece barışı, istikrarı ve kalkınmayı teşvik ettiğini söyledi.

Cezayirli araştırmacı ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Smaine Djella ise, İİT'nin desteklediği birlik, adalet, kalkınma, ortaklık ve arabuluculuğun Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek vizyonu ile uyumlu olduğunu söyledi.

Djella, "İİT üyelerinin Çin ile daha yakın bir ortaklık kurma isteği, Çin liderliğine duydukları güvenin habercisidir" dedi ve Çin'in, barış getirmek, çatışmaları çözmek ve sıradan insanların yaşam standartlarını yükseltmek için sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla İslam ülkelerine yardım eli uzatmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Xinhua / Politika