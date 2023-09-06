Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Çok sayıda adrese koçbaşı ile baskın yapıldı

Belirlenen adreslere yönelik başlatılan dev operasyon sürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı. Toplam 200'ün üzerinde personelin katımıyla düzenlenen ve hala devam eden operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese koçbaşı ile baskın yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu başlattı. Kent merkezinde belirlenen mahalleleri ablukaya alan ekipler, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Toplam 200'ün üzerinde personelin katılımı, özel harekat ve dron destekli operasyonda belirlenen bazı adreslere ise koçbaşı ile girildi.

Şafak vakti başlatılan operasyon devam ediyor.