Uygur Türkleri, Doğu Türkistan'ın işgal edilmesinin 74. yıldönümünde protesto gösterisi düzenledi

ÇİN Konsolosluğu yakınında toplanan Uygur Türkleri, Doğu Türkistan'ın Çin tarafından işgal edilmesinin 74. yıldönümünde protesto gösterisi düzenledi. "Yaşasın bağımsız Doğru Türkistan" sloganları atan kalabalık basın açıklamasının ardında dağıldı.

Uygur Türkleri, Doğu Türkistan'ın işgal edilişinin 74. yıldönümünde Sarıyer Tarabya'daki Çin Başkonsolosluğu önüne yürümek istedi. Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında konsolosluğa çıkan yol polis ekipleri tarafından kapatıldı. Sahilde toplanan kalabalık zaman zaman "Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan" sloganları attı.

Burada bir konuşma yapan avukat Burhan Kavuncu, "Bundan 74 sene önce 1949 yılında kızıl Çin, Doğu Türkistan topraklarını işgal etmiştir. 1 Ekim tarihini biz bu insanlık dışı işgalin yıldönümü olarak hatırlıyor tüm insanlığa hatırlatıyoruz. Buna rağmen 1 Ekim gününü Çin devletinin kuruluş yıldönümü olarak kutlayanlar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 1 Ekim'i Çin'in kuruluş yıldönümü olarak kutladığı için kınıyoruz. 1 Ekim'de Çin devletinin çeşitli şehirleriyle kardeş şehir olma vasfını ilan eden hangi partiye hangi belediyeye mensup olursa olsun Türkiye'deki şehir ve büyükşehir belediyelerini de kınıyoruz." dedi. Konuşma yapan Gülbahar Celalova ise, "1 sene 3 ay 10 gün kaldım. Ticaret için gittim. 2022'de beni otelde tutukladılar. Müslüman ve Uygur olduğum için. Neden Türkiye'ye gittin kiminle görüştün diye sordular. Ölüm cezası verdiler. Kazakistan beni bulamasın diye adımı soyadımı Çince yazdılar. " dedi. Çin aleyhine sloganlar atan kalabalık basın açıklamasının ardından dağıldı. (DHA)