Üsküp beldesinde oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi

Kırklareli'nin Üsküp beldesinde itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Halil Çallı 842 oy, Ak Parti'nin adayı Hüseyin Kasap ise 837 oy almıştı. Bu sonuca AK Parti Üsküp Belde Başkanlığı itiraz etmişti.

İlçe Seçim Kurulu itirazı kabul ederek 1793 seçmenin oy kullandığı 8 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi.

Sayım sonucunda CHP'nin adayı Çallı'nın oyu 2 azalarak 840'a, AK Parti adayının ise 2 artarak 839'a yükseldi.

Belde Belediye Başkanlığını rakibinden 1 oy fazla alan Çallı kazandı.