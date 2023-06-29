Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İmamoğlu'nun Boğaz açıklamasına yanıt verdi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Boğazı'nın Kurban Bayramı'nda kana bürünmesi sorununu çözdüğünü açıklamasına ilişkin, "Bahsi geçen çalışmanın yüzde 90'dan fazlası merhum Kadir Topbaş Başkanımız döneminde yapılmış, hoş olmayan görüntülere çok büyük oranda son verilmiştir." dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından, İstanbul'da her Kurban Bayramı'nda Boğaz'ın kana büründüğü açıklamasını alıntılayarak, açıklamada bulundu.

Türkmen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bahsi geçen çalışmanın yüzde 90'dan fazlası merhum Kadir Topbaş Başkanımız döneminde yapılmış, hoş olmayan görüntülere çok büyük oranda son verilmiştir. Gerçekten kötü ve bize yakışmayan görüntülerdi ve 11 şafttan oluşan, uzun yıllar süren bir çalışmayla çözüldü. Ancak herkesin bilmesi gereken kısım şu ki çalışmanın 7500 metreye tekabül eden 10 şaftı Merhum Başkanımız Kadir Topbaş döneminde yapılmış, bitirilmiş, sorun çok büyük oranda ortadan kaldırılmıştı. Geçmiş dönem paylaşımımız ve çalışma ile ilgili yapılan haberlerde de bu durum net biçimde görülüyor.

Yine Kadir Başkanımız zamanında, çalışmanın 11. son şaftı yapılırken tarihi bir kalıntıya rastlanmış ve zorunlu bir duraksama yaşanmıştı. Tarihi kalıntılarla ilgili kurul ile entegre yürütülen süreç ise zaman almış, bu esnada İBB'de bir yönetim değişikliği yaşanmıştı. Kadir Topbaş Başkanımız liderliğinde uzun yıllar emek verdiğimiz, temiz bir Boğaz, İstanbul uğruna büyük yatırımlar yapılmış, neredeyse sona gelinmiş bir işin tamamlanması için yeni yönetime ricada bulunmuş, çalışmanın bitirilmesini istemiştik."

Hilmi Türkmen, 2 yıl süren çalışma sonunda yapılan törene de katıldığını, projenin geçmişini, tüm aşamalarını detaylı bir şekilde anlattığını, işin son etabını bitiren yeni yönetime ve İmamoğlu'na da teşekkürlerini bildirdiklerini aktardı.

Siyasetin en kalıcı limanının vefa nezaket ve halka doğru bilgi vermek olduğunu ifade eden Türkmen, "Bu vesileyle İstanbul'a yaptığı hizmetlerle hala konuşulan, bu şehre kattıkları yadsınamayacak olan Kadir Topbaş Başkanımızı tekrar rahmetle, şükranla anıyoruz. Bu millet için yapılan 1 santimetre iş bile önemlidir, hakkı verilmelidir. Ama büyük resmi atlayarak, uzun yıllar süren bir çalışmayı, çok büyük bir emeği bütünüyle yok sayarak, yapmadığınız bir işi 'Yaptım' diyerek değil."