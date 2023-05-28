Uşak Valisi Turan Ergün, oyunu kullandı

Uşak Valisi Turan Ergün, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı. Vali Ergün, oy kullanacağı Mehmetçik İlkokuluna eşi Hülya Ergün ile geldi. Ergün ve eşi 1089 nolu sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Uşak Valisi Turan Ergün, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı.

Vali Ergün, oy kullanacağı Mehmetçik İlkokuluna eşi Hülya Ergün ile geldi.

Ergün ve eşi 1089 nolu sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Vali Ergün, AA muhabirine, tüm vatandaşların oylarını huzur ve güven içinde kullanabilmeleri için gerekli tüm güvenlik önemlerini aldıklarını söyledi.

Emniyet ve jandarma personelinin tamamının görevlerinin başında olduğunu aktaran Ergün, "Tüm sandıklar sabah saatlerinde yerlerine ulaştı ve 08.00 itibarıyla sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi bitince sandıkları yine güvenlik güçlerimizin koordinesinde herhangi bir aksaklık olmadan il ve ilçe seçim kurullarına ulaştıracağız. Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.