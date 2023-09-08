Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 88 Şüpheli Yakalandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı ve 10'u tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağustos ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 88 şüpheli yakalanırken, 10'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yönelik ağustos ayında düzenlenen 51 operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyarıcı ve halüsinojen nitelikli narkotik madde ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda, 29 bin 189 adet sentetik ecza, 1 bin 527 gram metamfetamin, 664 adet ecstasy, 327 gram esrar, 45 kök hint keneviri, 24 gram bonzai, 1 gram eroin, 253 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan operasyon çerçevesinde 88 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - UŞAK