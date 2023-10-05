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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1 bin 120 adet sentetik ecza, 3 gram esrar ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.