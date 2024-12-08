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Uşak'ta Suriyeliler kutlama yaptı

Uşak'ta Suriyeliler kutlama yaptı
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Suriye'nin Başkenti Şam'a muhaliflerin girmesi ve Esad'ın iktidarının sona ermesi nedeniyle Uşak'ta Suriyeliler kutlama yaptı.

Suriye'nin Başkenti Şam'a muhaliflerin girmesi ve Esad'ın iktidarının sona ermesi nedeniyle Uşak'ta Suriyeliler kutlama yaptı.

Suriye Milli Ordusu ve muhalif güçlerin Şam'a girmesi ile birlikte Baas Rejimi çöktü, Esad ailesinin iktidarı son buldu. Bunu öğrenen Türkiye'deki Suriyeliler sevinç gösterileri yaptı. Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanında toplanan Suriyeliler, rejimin çöküşünü kutladı. Esed rejimini eleştiren sloganlar atan Suriyeliler, ellerinde Türk bayrakları ile Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile kutlama yaptı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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