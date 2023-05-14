Uşak'ta oy sayma işlemi başladı
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Uşak'ta sabah saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi saatlerin 17.00'ı göstermesi ile sona erdi.
Uşak'ta sabah saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi saatlerin 17.00'ı göstermesi ile sona erdi. Sandıkların kapanması ile oy sayma işlemi başlatıldı.
Uşak'ta vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için sabah saatlerinde sandık başına gitti. Saatlerin 17.00'ı göstermesiyle birlikte oy verme işlemi sona erdi, oy sayımına geçildi. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika