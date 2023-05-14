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Uşak'ta oy sayma işlemi başladı

Uşak'ta oy sayma işlemi başladı

Politika Haberleri

Uşak'ta sabah saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi saatlerin 17.00'ı göstermesi ile sona erdi.

Uşak'ta sabah saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi saatlerin 17.00'ı göstermesi ile sona erdi. Sandıkların kapanması ile oy sayma işlemi başlatıldı.

Uşak'ta vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için sabah saatlerinde sandık başına gitti. Saatlerin 17.00'ı göstermesiyle birlikte oy verme işlemi sona erdi, oy sayımına geçildi. - UŞAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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